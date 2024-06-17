とんがり帽子のアトリエ　複製原画集

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商品詳細
とんがり帽子のアトリエ受注生産の複製原画集です。新品で購入して、とても大事にしていましたが、断捨離のため出品致します。◆状態1.2度パラパラと読みました。また、読んだ後はスリーブケースに入れて暗所で保管していたのでかなり美品かと思います。目視ではスレや焼け、四隅の折れなどはありませんでした。(四隅の状態については画像4〜7枚目をご参照下さい)◆梱包・発送水濡れ対策を施したのち、プチプチで厳重に巻いて段ボール箱に入れてメルカリ便の匿名配送で発送する予定です。※こちらの都合で恐縮ですが、発送は土日にさせて頂きます。土日を過ぎましたら発送までの日数を変更致しますので、何卒ご了承下さいませ。即購入OKお値下げ不可です…！とんがり帽子のアトリエ画集原画原画集白浜鴎
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