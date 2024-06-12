外傷外科手術スタンダード = TEXTBOOK OF TRAUMA OPERA…

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商品詳細
「外傷外科手術スタンダード=TEXTBOOKOFTRAUMAOPERATIONSTRATEGY\u0026PROCEDURES:手術動画とシェーマでわかる」日本AcuteCareSurgery学会定価:￥14000#日本AcuteCareSurgery学会#日本Acute_Care_Surgery学会#本#自然／医療・薬学・健康
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