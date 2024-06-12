なぜなぜベスト図鑑　20冊セット　学研

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商品詳細
暗所で保管していたため日焼けなどの目立った汚れはありませんが表紙の角が少し潰れています。表紙背表紙は拭いて綺麗にしたため汚れはありません。読む分には問題ないのですが少し状態がよくないため値下げ可能です！書店では購入できない図鑑なのでこの機会にぜひご購入ください。状態を確認したい巻数ありましたらコメントお願いします。
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