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商品詳細
「平野の現代文ダイジェスト」平野豊雄定価:-#平野豊雄#本#社会／教育・学習【美品未使用『コレクター商品第二弾』駿台現代文講師平野豊雄師著／希少商品】‥最近の当書籍在庫状況は、Amazonでも、あまり数が限られている模様です。この一種の現代文解法マニア書籍を使用した、現代文オンチ（酷かったです。。）後輩は、早稲田大学に合格しました(＋当時は当書籍と、現代文キーワード３００』〔ロングセラーズ〕２点使用で。）。現代文解法指南書、合う合わないが、人により個人差がどうしてもあり。汎用性と、解法の使い勝手の良さは、アクが強い方よりも、こちらの方が良いかと。さて、状態は、厳重保管なので、大変綺麗な状態です。勿論、書き込み・ライン引き等無し。特にダメージの注意事項は載せる必要はないですが、やはり１２年前の某通販サイト『新品』に、これまた、釣られて当方購入ですので、念のため。他でも出しますのでご理解のほどを。宜しくお願いします。
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