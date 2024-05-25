Billlie ハルナ everline2 ヨントントレカ RXR

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商品詳細
Billlieハルナちゃんのeverline限定ヨントントレカです！出回りがとても少ないものとなっております……グッズ卒のため出品させて頂きます(⸝⸝o̴̶̷᷄_o̴̶̷̥᷅⸝⸝)値下げ待ちのいいねは御遠慮ください(\u003e_\u003c)いいねが増えるようでしたら値上げさせて頂きます！防水対策をして発送します！＋100円で硬貨カードケースでの発送可♩即購入〇値下げ〇バラ売り×⚠︎注意⚠︎コメントが早かった方を優先させて頂きますが、定価購入希望の方がいらっしゃいましたら、そちらを優先致します꒰ᐡᴗ͈̫ᴗ͈`꒱BilllieハルナムンスアスヒョンハラムツキシユンションヨントントレカEVERLINEエバーライン
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