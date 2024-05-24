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商品詳細
値下げ不可。プロフィールを必ずお読み下さい。勢至菩薩像など他にも出品しています。底のマジック記入、消しました。若干、跡残りがあるような気もします。ご了承くださる方のみ、御購入下さい。種類...その他
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仏像 不動明王 21cm（青銅彩色）仏師：牧田秀雲 原型＿（酉年生まれ）十二支守り本尊 干支 高岡銅器 (ふどうみょうおう/Ｌ_b)
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