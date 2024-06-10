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テイルズ オブ シンフォニア OVA 4巻+特典ミニポスター9枚セット
商品番号 T24257209856
商品名

テイルズ オブ シンフォニア OVA 4巻+特典ミニポスター9枚セット
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 1,661 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイルズオブシンフォニアのコレクターズ・エディションOVA、シルヴァラント編全4巻と特典ミニポスター9枚のセットです。4巻全て初回限定版、特典ディスクもブックレットも全てあります。DVD、特典ディスクは一度通して観たのみです。ミニポスターは配送されてきた筒状のまま保管していましたので、丸まった型がついております。1巻特典のコレットのポスターのみ2巻のポスターと同じ筒内にて保管していました。コレットの筒がが見当たらない為、保管時同様2巻ポスターと一緒の筒に入れて発送させていただきます。OVAは傷や汚れ、日焼けなどのない美品だとは思いますが、素人保管の中古品であることを十分ご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。ポスターは丸まった型がついていることもあり、あまり良い状態とは言えないのでご了承ください。テイルズシリーズテイルズオブシンフォニアOVA特典ポスターミニポスターロイド　コレット　クラトス　ジーニアス　リフィルコレクターズエディションTOS
http://narcologia.ru/goods/ordering54479.html
http://narcologia.ru/goods/plaque21707.html
http://narcologia.ru/goods/moisture142069.html
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