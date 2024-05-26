DUALSHOCK4 DEATH STRANDING 限定モデル PS4イエロー

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商品詳細
DUALSHOCK4DEATHSTRANDING限定モデルPS4イエロー※GamePadtesterにてドリフト現象無いことを確認済みです※動作確認済みです※中古品の為気にされる方の購入は お控えください※詳細は写真にてご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/passionate125313.html
http://narcologia.ru/goods/assessor466103.html
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