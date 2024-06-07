バッキーオヘア　箱説付　ファミコンソフト

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商品詳細
ファミコンソフトの【バッキーオヘア】になります。動作確認済ですがご使用の環境下での動作を保証するものではありません。状態は画像にてご判断願いますが、箱の強度等は劣化を感じませんでした。素人判断ですのでご容赦願います。30年以上前のお品物という点をご理解頂ける方のみの購入でお願い致します。#ファミコン#バッキーオヘア#コナミ#レトロゲーム
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