海燕のセミオティク　2019 瀧口修造　加納光於　富山県美術館　展覧会　図録

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商品詳細
富山県美術館で2019年に開催された展覧会のカタログです。パラパラと一読後、本棚で保管していました。多少使用感はありますが、古本としては綺麗な状態だと重います。発送はゆうゆうメルカリ便に変更する可能性があります。即購入歓迎です。
http://narcologia.ru/goods/Adder293275.html
http://narcologia.ru/goods/passionate758213.html
http://narcologia.ru/goods/procurement705133.html
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