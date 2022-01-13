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ゼルダの伝説 ファミコンディスクシステム ニンテンドー FMC-ZEL
商品番号 N33845714724
商品名

ゼルダの伝説 ファミコンディスクシステム ニンテンドー FMC-ZEL
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

希少なゼルダの伝説ファミコンディスクシステムニンテンドーFMC-ZEL未使用年代物30年前に、リサイクルショップで中古で購入し、そのまま開かないで、キープをしました。中古で購入した為、目立った傷や汚れ無しになる状態です。NintendoFAMILYCOMPUTERDISCSYSTEM用ゲームソフトTHEHYRULEFANTASYLegendofZeldaゼルダの伝説です。希少なコレクション品です。外箱無し、ケースあり　小傷と汚れがありました。本体がない為動作確認はしておりません。比較的綺麗と思いますが古い物、自宅保管品になりますのでご理解いただける方よろしくお願い致します。値下げ交渉可です。#ディスクシステム#ファミコン#ゼルダの伝説#ニンテンドー#ゼルダ#zelda#bow#tok
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