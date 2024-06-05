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ニンテンドー64　本体5台セット　通電・ソフト起動確認済み　NINTENDO64
商品番号 D61540223797
商品名

ニンテンドー64　本体5台セット　通電・ソフト起動確認済み　NINTENDO64
ブランド名 ニンテンドー64
特別価格 税込 10,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品】☆ニンテンドー64本体5台セット【詳細】全台ソフト起動確認済みです。本体のみの出品です。表面にキズ汚れあり。※ターミネーターパック・メモリー拡張パックはついていません。１台は蓋の爪がわれています。古い商品なので起動しずらいことがある可能性があります。状態をご理解いただける方のみお願いいたします。※バラ売り不可【発送】梱包は水濡れ対策等行いますので、ご安心ください。購入後2日以内には発送いたします。【注意事項】自宅保管・素人検品のため、記載以外の見落としがある可能性があります。一度人の手に渡ったユーズド品であることをご理解いただける方のみお願い致します。お使いの環境によっても実際の色味と多少異なる場合がございます。予めご了承ください。
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