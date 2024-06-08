TP10032305 ゼルダの伝説　時のオカリナ　64 箱・取説付き

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#GameShopFlowerニンテンドー64・端子清掃→接点復活剤で端子の錆やホコリを除去済み。接触不良を減らし、ゲーム中の電源落ちの可能性を下げ、起動もしやすい状況にしております。・動作確認済み→全てのメンテナンス後に動作確認を３０秒行っております。お手持ちの機械のコンディションによっては上手く起動しない場合もあります。状態の良い本体機器をご使用ください。梱包→プチプチで梱包し、封筒等に入れて発送致します。簡易包装になりますがご了承頂けますと幸いです。発送方法→匿名配送。ゆうゆうメルカリ便で発送致します。配送状況をご確認頂けます。土日祝日は発送は出来かねますのでご了承ください。メッセージ→購入者様にメッセージ通知が行かないように基本的には発送通知のみとなります。ご了承頂けますと幸いです。他にもたくさん出品しております。下記のハッシュタグを押して頂くと出品しているゲームが出てきます(*^-^*)ｂご購入お待ちしております。#GameShopFlowerニンテンドー64