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exo カイ rover シーグリ photobook dftf トレカ セット
商品番号 D58531351013
商品名

exo カイ rover シーグリ photobook dftf トレカ セット
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 2,507 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます☺︎こちらはexoカイトレカ　セットでございます☺︎・内容　・2018シーグリチェンくんとのトレカ　　　　・2023シーグリphotopack2枚・roverphotobook1枚・新品未使用・即購入可能・基本毎日発送可能・シーグリphotopack出回り少ないのと、roverphotobook天使カイくんのレートが高い為このお値段になりました。お値段交渉可能です☺︎！スリーブ＋硬質ケース＋防水加工にて丁寧に梱包させていただきます。何か他にご不明な点がございましたらお気軽にお声掛けくださいませ☺︎#るのけーぽ←他にもたくさんexo商品出品しておりますのでこちらから是非ご覧くださいませ☺︎#exo#exol#シウミン#スホ#ベッキョン#チャニョル#ジョンデ#チェン#レイ#イーシン#ギョンス#ディオ#カイ#セフン#エクソ#エリ#exist#ジョンイン#rover#seasonsgreetings#シーグリ#dftf#dontfightthefeeling#photobook#photopack#フォトパック#kpop#EXO
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