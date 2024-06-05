ENHYPEN FC トレカ ソウルコン ジョンウォン エンジンブース

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商品詳細
ソウルコンでのFCトレカです。配布されたままの状態で未開封。海外製品のため、初期不良がある場合がございます。即購入可。スリーブ+折れ防止+防水で発送らくらくメルカリ便の場合別途料金でお受けしますのでコメントにてお声かけください。#ソウルコントレカ#ENHYPEN#ジョンウォン
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