【新品未開封】虚空教典　限定版

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新品未開封虚空教典 限定版けんもちとうや2023/6/6に注文し、8月の発売延期を経て9/15に届きましたが、その間に娘が新たに担降りしました。私も興味がなく全く開封する事もない為出品します。お値下げ不可で。しっかり梱包して発送致します。CD,DVDなど、ビニール袋+プチプチ+段ボールまたは再生紙で包む+発送用袋ステッカーやクリアポスターはoppやファイルに。そのためお値段高め設定ですみません。