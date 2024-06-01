SONY PS3 本体　CECH-2000A ２台

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SONYPlayStation3CECH-2000A２台セット品になります。本体のみです通電確認○読み込み○普通にゲーム出来ました○本体のみの出品になります。※在庫で余ってましたら配線類などお付け致します。コメントよりお知らせ下さい。傷や汚れは必ずあると思って下さい。他にもPS3、PS4本体出品しております。color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY