Switch 本体　ケース付き

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商品詳細
任天堂Switch本体とケースとSDカード（128G）ソフトのセットです！ほとんど使っておらず出品致します。傷も汚れもほとんど無いと思います付属品も全部ありますコントローラーの色は任天堂オンラインで購入した為オレンジとパープルにカスタマイズ済みです！バッテリー強化タイプです！ガラス保護フィルムも貼ってあります！購入時 Switch32978円ケース 2178円SDカード3000円#任天堂#ニンテンドー#Switch#ポケモン
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