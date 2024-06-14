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茶道具　蓋置　白井半七造　鉄釉、松絵　作者共箱　陶器　初釜　共箱
商品番号 O51088424838
商品名

茶道具　蓋置　白井半七造　鉄釉、松絵　作者共箱　陶器　初釜　共箱
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶道具　白井半七造　鉄釉、松絵　蓋置　作者共箱ご覧いただきありがとうございます。茶道講師である母が所持していた物になります。5/26　お値下げいたしました。お譲りできるとありがたいです。よろしくお願いします。参考資料「8代白井半七1898（明治31）年～1949（昭和24）乾山写し、鉄釉で松を描いています」「8代目の頃、小林一三の招きを受けて、兵庫県宝塚市に移窯。数々の作品を生み出します。その作品の特徴としては、仁清・乾山写しを意識した華やかな京焼の作風を取り入れていることです。日本はもとより、世界的に有名であり、賞も多く手に入れています」
http://narcologia.ru/goods/Stanford901073.html
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