トイストーリー フィギュア

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商品詳細
トイストーリーのフィギュアまとめ売りになります。遊んではいませんでしたが箱から出し飾っていたため日焼けによる色あせが目立つ物もあります。音声もちゃんと出るため子供が遊んでも楽しめると思います。ウッディ、バズ、ジェシーは電池が残っているため音声が出ますが、ボーとザーグは電池交換が必要です。値下げ交渉受け付けます。よろしくお願いします！
http://narcologia.ru/goods/symmetric265645.html
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http://narcologia.ru/goods/marshal902580.html
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