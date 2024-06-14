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トイストーリー フィギュア
商品番号 N46509441022
商品名

トイストーリー フィギュア
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 4,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トイストーリーのフィギュアまとめ売りになります。遊んではいませんでしたが箱から出し飾っていたため日焼けによる色あせが目立つ物もあります。音声もちゃんと出るため子供が遊んでも楽しめると思います。ウッディ、バズ、ジェシーは電池が残っているため音声が出ますが、ボーとザーグは電池交換が必要です。値下げ交渉受け付けます。よろしくお願いします！
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