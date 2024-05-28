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「カパンジー機能解剖学(全3巻)」塩田悦仁/A.I.Kapandji勉強に使っていたので、背表紙の破れやマーカー、少しだけ書き込みあります。[写真参照]上肢、下肢、体幹セットでの出品で、ケース入りです。断捨離のため出品します！！即決、値段交渉ＯＫです◎〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊世界10カ国語に翻訳されている,フランス人整形外科医/アダルベール・カパンジーの名著を全編カラー化した原著第6版の完訳版.全編の右頁に鮮明なカラーのシェーマやデッサン,左頁には簡潔でわかりやすくポイントや図の位置を明示した解説文を展開して編集した全面改訂版.I/上肢II/下肢/III/脊柱・体幹・頭部,の3分冊セットケース入り.定価26,568円です。「上肢原著第6版第2版」定価:￥8,856「下肢原著第6版第2版」定価:￥8,856「体幹原著第6版第2版」定価:￥8,856#本#BOOK#健康#医学#塩田悦仁#塩田_悦仁#AIKapandji#A_I_Kapandji#本#自然／医療・薬学・健康