任天堂　スイッチライト　Nintendo Switch Lite マリオカート

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28000→27000円にお値下げしました！任天堂スイッチライト（NintendoSwitchLite）関連のスターターセットです！2021年9月頃に購入し、マリオカートを20分程プレイしましたが、それ以来全く使用しないためどなたかいかがでしょうか？以下、よくお読みいただきご検討ください。★NintendoSwitchLite本体コーラルカラー→写真2〜4枚目をご確認ください。20分・1回のみの使用のため、ほぼ新品です。初期化の設定をし、充電した状態で発送いたします。★NintendoSwitchLite専用キャリングケース＆画面保護シート→任天堂の正規品です。ご心配な方は箱の写真をアップしますのでお知らせください。画面保護シートは衛生的な状況下で、かなり慎重に貼りました。キャリングケースは写真5枚目のようにうっすらシミのようなものがあります。★Nintendoマリオカート8デラックスソフト→写真6・7枚目のもので、20分のみ使用しました。もしかすると初期設定などに当方のニックネームなど入ったままかもしれませんので、その場合はお手数ですがご変更ください。注意写真2〜8枚目のものを宅急便コンパクトでお送りします。写真9・10枚目のSwitchLite本体の購入箱も含めご希望の場合は、宅急便となり送料を600円ほど加算させていただきますので、コメントをお願いいたします。ゲーム習慣がなく宝の持ち腐れ感がすごいので、ゲーム好きな方やお子様にぜひご活用いただきたいです(*´ω｀*)スイッチスイッチライトSwitchLiteSwitchliteswitchlite任天堂ニンテンドーゲームソフトマリオカートマリオ