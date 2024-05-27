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茶道古典全集　全１２巻
商品番号 E36361011320
商品名

茶道古典全集　全１２巻
ブランド名 Espare
特別価格 税込 9,794 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ご覧いただきありがとございます。☆★★トラブル防止の為のお願い★★【必ず!!　プロフィールを読んでいただき、　ご理解していただいた後に、ご購入をお願いいたします。】・商品の状態など…問い合わせは必ず、購入前にお願いいたします。・状態面に神経質な方・完璧を求める方、ご遠慮ください。・こちらは、中古品です。経年しているため劣化・汚れなどある点をご理解されたうえ、御検討ください。・写真に写っていない汚れや傷みがあるかもしれませんが、ご了承下さい。・商品の状態などは必ず、写真をご確認いただき、ご理解後の、購入をおねがいいたします。【商品説明】　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-☆茶道古典全集　全１２巻☆全１２巻淡交社編集代表者　千宗室　各巻　4500円　合計54000円第一巻　茶經　茶録　大觀茶論　勅脩百丈淸規第二巻　喫茶養生記　喫茶往來　酒茶論　君臺觀左右記帳記　御飾書第三巻　珠光古市播磨法師宛一紙　紹鷗遺文　古傅書　草人木　長闇堂記　源流茶話第四巻　南方録第五巻　槐記第六巻　北野大茶湯之記　山上宗二記　宗湛日記　利休百會記第七巻　天王寺屋會記第八巻　天王寺屋會記第九巻　松屋會記第十巻　今井宗久茶湯日記抜書　江岑夏書　随流斎延紙書　茶道教諭百首和歌　杉木普斎伝書　茶話指月集　茶話抄　禅茶録　茶湯一会集第十一巻補遺一　古織部相傳書　細川茶湯之書　小堀遠州書捨文　石州三百ヶ條　僊林第十二巻　補遺二松屋名物集　玩貨名物記　遠州御蔵元帳　中興名物記　雲州名物・状態は写真を参考にしてください。・函付きですが、イタミ・汚れ・破れがあります。（写真参照)・複数ページに付箋貼り付けなどがあります。（写真参照）・セットでの販売です。単品・ばら売りは不可とさせていただきますのでご了承ください。※自宅保管品になりますので、神経質な方・完璧を求める方・新品をお求めの方のご購入はお控えください。※　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-発送は、入金確認後、最短即日に発送いたします。#表千家#裏千家#武者小路千家#藪内家#宗偏流#宗徧流#遠州流#江戸千家#石州流#大日本茶道学会MH-48
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