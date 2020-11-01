ザ・ファイブ・ティアドロップス GOO！

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The5TEARDROPSアルバムになります！【帯付】◆CDケースも当時物なので汚れ傷ヒビ割れ等ある場合も御座います\u003c(__)\u003e◆即決OK◎◆古いCDなので御理解のほどお願い致します\u003c(__)\u003e◆写真をご確認の上ご購入宜しくお願い致しますm(__)m◆必ずプロフィールをお読み下さい\u003c(__)\u003eヒルビリーバップスヴィンセンツザ・ヴィンセンツブラックキャッツBLACKCATSrock'abeatMAGICロカビリーRock-A-Billyクリームソーダロックンロールrock'n'rollワンナイトスタンズブルーエンジェルサンドラディーストレイキャッツSTRAYCATSブライアンセッツァーロカッツTHECOLTSリーバイデクスターLEVIDEXTERポールキャッツレストレスロカビリーthestraightsピンクドラゴン廃盤激レア入手困難CDアルバムネオロカビンテージ