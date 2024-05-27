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非売品 日清製粉 70年史 100年史 2冊
商品番号 J43993277491
商品名

非売品 日清製粉 70年史 100年史 2冊
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日清製粉100年史になります。非売品です。中身ほぼ、新品に、近い状態です、70年史は、写真にて、ケース焼けなど、有りますが、中身は、綺麗かと思います。一様オマケ見たいな、感じでございます。NRNCで、宜しくお願い致します。
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