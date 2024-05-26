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BabyMetal ベイビーメタル ギミチョコ バンドT 黒 M ユニセックス
商品番号 A77918760007
商品名

BabyMetal ベイビーメタル ギミチョコ バンドT 黒 M ユニセックス
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 2,205 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GIMMICHOCOLATE!!表記：M実寸：約（肩幅43身幅50袖丈19.5着丈65.5）㎝一般的な中古古着となります。※使用に伴い、シワ、スレ、毛羽立ち、色褪せ、汚れ等が見受けられますが、まだまだご使用頂けるお品物でございます。※細かいサイズをお調べすることはございません。※【新品】ではございません。※USED品に関しましては、上記以外に気にならない程度のほつれ・糸のはみ出し・毛羽立ち等ある場合がございます。購入時期・使用頻度・出品者の身体的サイズについてお答えすることはございません。値引き交渉の際には”必ず”具体的な金額をコメントしてください。お値下げしてますか？などのコメントには一切反応致しません。常識的な範囲の値引きのみ検討致します。商品によっては送料・手数料の関係から値引きをお断りすることがございますのでご了承下さい。
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