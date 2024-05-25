アークナイツ TrNyteal EXCUT!ON イラスト画集 色紙付 セット

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閲覧ありがとうございます。アークナイツより「パインコーン」のキャラクターデザインでお馴染みの公式絵師「TrNyteal」先生のイラスト集です。商品名：アークナイツTrNytealEXCUT!ONイラスト画集色紙付セット内容・イラスト集・色紙新品未開封品になりますが、外装等にに細かいスレ、キズ等ございます。自宅にペットや喫煙者はいません。ご質問は、お気軽にどうぞ☆返品は受けつけかねるので、必ずご納得の上でご購入をお願いします。