ENHYPEN ジェイ トレカ

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商品詳細
求めているトレカの番号と希望金額をコメント欄にてお伺い致します。相談にて金額を決定した後に、専用出品いたしますので、24時間以内にご購入ください。梱包：スリーブ→硬質ケース(or両面厚紙)→防水対策 ~2枚はミニレタートレカによって状態が異なります。とても綺麗なものとあれば、初期傷が見られるものもございます。ご質問ありましたら、お気軽お声がけください＾＾トレカ.特典.ラキドロ.ユニバ.UMS.Weverse.soundwave.m2u.powerstation.dayone.carnival.儚い.dilemma.answer.閃光.day1.定め.darkblood.ククパケ.Memories.dfesta.京セラfc.
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