NINTENDO SWITCH ほぼ未使用

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商品詳細
NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ3年ほど前に購入し、数回、数時間だけ使用した後、保管していたものです。目立つ傷はなく、綺麗な状態です。
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