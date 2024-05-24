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11冊分のお値段です。バラ売りも受け付けておりますので、コメントでお尋ねください。中古ですので使用感はありますが全体的に綺麗な状態です。整形外科学、外科学概論は書き込みなしです。それ以外は書き込みはありますが数ページ程です。中古品とご理解の上、ご購入をお願い致します。●運動学 改訂第三版 定価¥4200+税●外科学概論 改訂第四版 定価¥5700+税●衛生学・公衆衛生学 改訂第6版 定価¥5000+税●関係法規 2020年版 定価¥2400+税●整形外科学 改訂第四版 定価¥5600+税●包帯固定学 改訂第2版 定価¥2500+税●リハビリテーション医学 改訂第4版 定価¥5000+税●社会保障制度と柔道整復師の職業倫理 定価2000+税●病理学概論 改訂第3版 定価¥3800+税●医療の中の柔道整復 定価¥2300+税●施術の適応と医用画像の理解 定価¥2600+税 合計11冊 定価41100