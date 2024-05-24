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誘導整復師　教科書
商品番号 N40882735573
商品名

誘導整復師　教科書
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 8,200 円
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商品詳細

11冊分のお値段です。バラ売りも受け付けておりますので、コメントでお尋ねください。中古ですので使用感はありますが全体的に綺麗な状態です。整形外科学、外科学概論は書き込みなしです。それ以外は書き込みはありますが数ページ程です。中古品とご理解の上、ご購入をお願い致します。●運動学　改訂第三版　　定価¥4200+税●外科学概論　改訂第四版　　定価¥5700+税●衛生学・公衆衛生学　改訂第6版　　定価¥5000+税●関係法規　2020年版　定価¥2400+税●整形外科学　改訂第四版　定価¥5600+税●包帯固定学　改訂第2版　定価¥2500+税●リハビリテーション医学　改訂第4版　定価¥5000+税●社会保障制度と柔道整復師の職業倫理　定価2000+税●病理学概論　改訂第3版　定価¥3800+税●医療の中の柔道整復　定価¥2300+税●施術の適応と医用画像の理解　定価¥2600+税　　　　合計11冊　定価41100
http://narcologia.ru/goods/competitive656281.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose749140.html
http://narcologia.ru/goods/financier264760.html
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