馬事時報　創刊号〜36号　32号欠

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馬事時報 創刊號から三十六號まで(三十二號欠)の35冊セットです。古いものなので傷みやシミなどもありますが破れや欠落はおそらくないです。ご了承の上ご購入お願い致します。競馬農林水産省馬事時報馬術ウマ娘馬券サラブレッド