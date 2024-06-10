ドラゴンクエストVI 幻の大地 新品未開封 スーパーファミコン 極美品 ...

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閲覧いただきありがとうございます。スーパーファミコンドラゴンクエストVI幻の大地新品未使用未開封コレクター様向き 新品未開封の物を購入してからクリスタルパックで保管していました。湿気防止の為に防湿庫に保管しておりました。かなり昔の物ですが個人的に極美品な状態かと思います。画像にてご確認ください。これ以上のコンディションのものは、今後中々お目にかかれないと思います。らくらくメルカリ便にて厳重に梱包を行い発送いたします。ペット 喫煙者はおりません。よろしくお願いします。