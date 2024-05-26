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PCエンジン アーケードパッド6 2個＋マルチタップ
商品番号 I86150885386
商品名

PCエンジン アーケードパッド6 2個＋マルチタップ
ブランド名 エヌイーシー
特別価格 税込 8,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PCエンジンアーケードパッド62個＋マルチタップマルチタップは動作未確認のためおまけです。もう1台は写真より綺麗なものです。30年くらい前の機器のため、こちらで気が付かなかった瑕疵等があった場合も保証はございませんので、ご了承ください。その他、基本詳細はプロフィールに記載しています。
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