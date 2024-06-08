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BTS hyyh pt.1 韓国サイン会 直筆サイン V テテ
商品番号 E70451060323
商品名

BTS hyyh pt.1 韓国サイン会 直筆サイン V テテ
ブランド名 Espare
特別価格 税込 3,899 円
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商品詳細

サイン会へ参加した者の名前がTo.____‼️韓国でのサイン会に参加して本人より直接頂いたサインです素人管理のため神経質な方はご購入をおやめください。
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