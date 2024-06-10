DC08-52 風都探偵 SPECIAL CD-BOX アニメ

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商品詳細
「風都探偵SPECIALCD-BOX」Machico/藤林聖子/中川幸太郎/吉川晃司/松岡充/BigGadgetsft.上木彩矢wTAKUYA/上木彩矢,TAKUYA定価:￥9000※※金土日祝日に購入されたものは月曜日(祝日の場合は次の日の平日)に配送になります。またメッセージも遅れる場合があります。ご了承ください。即購入可能、中古品です。ディスク\u0026ケース共に目立った汚れや傷などありませんが、中古品とご理解頂けるかたのみ購入頂けると幸いです。アクリルスタンドが入ってる箱に開けた時の使用感有り、冊子の角に小さな折れがあります。又、外袋にも使用感がございます。クロネコヤマト宅配便コンパクトにて、水濡れプチプチ梱包（厚さがちょうどの場合は水濡れのみ）にてお送りさせて頂きます。値下げ交渉はしておりません！その他お取引に関しましては、プロフを一読いただきますよう、お願いいたします。
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