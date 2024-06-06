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白布　ハイキュー　セット
商品番号 N65130962495
商品名

白布　ハイキュー　セット
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 5,866 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハイキュー!！　にとたんと缶バッジのセットです。白布缶バッジは数年前にジャンプショップ福袋購入特典です。未開封ですが、神経質な方はご遠慮お願い致します。にとたんについては、元々の袋が下が空いているおります。外に持ち出したりは一切しておりませんが、気になる方はご遠慮ください。
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