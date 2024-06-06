白布　ハイキュー　セット

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商品詳細
ハイキュー!！ にとたんと缶バッジのセットです。白布缶バッジは数年前にジャンプショップ福袋購入特典です。未開封ですが、神経質な方はご遠慮お願い致します。にとたんについては、元々の袋が下が空いているおります。外に持ち出したりは一切しておりませんが、気になる方はご遠慮ください。
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