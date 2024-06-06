vox mini3 アダプタ付き　電池駆動アンプ

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商品詳細
思っていたより大きかったので出品します。アダプターは写真に写ってませんが付属します。音出し確認済み。
http://narcologia.ru/goods/secretarial423816.html
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