バナナン王子の大冒険　ファミコンソフト　鬼レア　タカラ

ファミコンソフト「バナナン王子の大冒険」1991年12月20日発売企画・監修を秋元康が務めた鬼レアソフト。相場高騰中です！！この機会にぜひ！とても貴重な箱、取扱説明書、注意書きチラシ付き。自宅のニューファミコン本体で動作確認済みです。箱は破れ汚れがございますが箱ミミは4つしっかり付いています。箱自体は色褪せもなく綺麗な発色です。カセットと説明書は経年相応の状態かと思います。状態は画像でもご確認・ご判断下さい。とても古い商品ですので細かいところを気になさる方は購入をご遠慮下さい。ご理解のある方のご購入をお願いします。即購入ＯＫです。安心安全のメルカリ便で発送いたします。他の商品との同時購入でお値引き可能です。定番ものから鬼レア品まで幅広く出品しております。☆☆☆まとめ買いがとってもお得です☆☆☆ #ファミコンラインナップ＠もふもふ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆お気軽にコメントくださいませ。NintendoファミリーコンピューターFC任天堂レトロゲームプレミア



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バナナン王子の大冒険』1991年／ファミコン - レトロゲームの説明書保管庫



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