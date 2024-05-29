treasure バンコク　サイン会　当選者限定トレカ　ハルト

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商品詳細
treasureトレカシンガポール対面サイン会当選者限定トレカ硬質ケースに入れ保存しておりますが素人保存のため気になる方は購入をお控えくださいませ...常識の範囲内のお値下げは可能です！TREASUREktown4u30枚しか無いレアなものなので値段高めに設定してます！急に値上げする可能性ありジフンジュンギュアサヒヒョンソクハルトジョンウジョンファンドヨンヨシジェヒョク
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