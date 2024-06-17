新品未開封★ いちげき　Blu-ray　染谷将太 ブルーレイ　NHKドラマ

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国内正規品の新品未開封Blu-ray(ブルーレイ)です。■いちげき[Blu-ray]染谷将太/町田啓太/宮藤官九郎#染谷将太#町田啓太#宮藤官九郎#CD・DVDこの\"\"百姓\"\"たち、あなどれないっ！宮藤官九郎が脚本を手掛ける本格青春エンターテインメント時代劇★小説『幕末一撃必殺隊』を原案にしたコミック『いちげき』を原作に、宮藤官九郎が脚本を手掛ける本格エンタテインメント時代劇★染谷将太、松田龍平、町田啓太、伊藤沙莉、更には杉本哲太 尾美としのり、といった個性豊かな豪華な俳優陣【内容】舞台は大政奉還直後の江戸。徳川滅亡を図り江戸城下でろうぜきの限りを尽くす薩摩藩士率いる御用盗に対し、大規模な戦争を避けたい勝海舟は会津藩の武士でも庄内藩の武士でもなく、「村の力自慢」や「大男」、「村一番の速足」や「機転の利く小男」などバラエティーに富んだ百姓たちを寄せ集め、私設部隊を秘密裏に立ち上げる。多額の報奨金を目当てに集まった丑五郎（染谷将太）や市造（町田啓太）ら百姓たちは、初めて握る刀に動揺しながらも、元新選組隊士の島田幸之介（松田龍平）に特別な訓練をうけ、日に日に成長。そして初陣。雄たけびとともに威勢よく出陣した百姓軍団の彼らには「一撃必殺隊」という名が付けられた。講談の語りをベースに、歴史に名を残した「偉人」ではなく、庶民である「百姓たち」の青春活劇が、今幕を開けるー。【原作】 『いちげき』松本次郎・『幕末一撃必殺隊』永井義男【脚本】 宮藤官九郎【語り】 六代目神田伯山【出演】 染谷将太町田啓太 伊藤沙莉 塚地武雅 岡山天音 高岸宏行 細田善彦 上川周作／西野七瀬 工藤阿須加 じろう 奥野瑛太／尾美としのり 杉本哲太 松田龍平 ほか特典映像（予定）：染谷将太×高岸宏行インタビュー（「土曜スタジオパーク 大みそかスペシャル」より）、メイキング動画集 1分PR 5分PR封入特典（予定）：特製ブックレット（8P）○2023年1月3日 NHK総合テレビで放送ドラマ／セル／本編89分＋特典映像35分（予定）／1920×1080iFullHD／ステレオ・リニアPCM／二層／カラー／バリアフリー日本語字幕／ブックレット付※ディスク枚数‏:‎1