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MODEROID 太陽の使者 鉄人28号



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バンダイ／復刻版プラモデル「鉄人28号」 - ノスタルジック・ヒーローズ



MODEROID 太陽の使者 鉄人28号 レビュー : えるけーえぬ



2体の「鉄人28号」がプラキットとなって同時リリース!! - アキバ総研



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鉄人２８号 ボークスプラモデル | myhkb00 Museum | MUUSEO 343870

プラモデル 鉄人28号 です。 可なり昔、プラモデル店で御購入して製作して御購入しましたお店に可なり飾って頂いた商品です。 メーカー名は、定かでは御座いませんが確か バンダイ製品だったと思います。 一つ部品が欠品しております。 右腕の手首周りです。 どうかご了承下さいませ。 欲しい方にお譲り致します。 お気軽にメッセージをお送りして下さいませ。 尚、誠に申し訳御座いませんが即決手続きは、御遠慮下さいませ。 宜しくお願いします。