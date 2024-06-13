中国書道作品時代物 旧家整理品

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商品詳細
長さ約226cm幅約52cm亡祖父のコレクションです多数の虫穴、巻シワ、汚れシミ、などあります。ご購入の際は、十分に画像等をご確認した上で、慎重なご判断をお願い致します。購入後のキャンセルは理由を問わず、一切受け付けておりません。書の形式···掛け軸・掛軸
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