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中国書道作品時代物 旧家整理品
商品番号 M89983860601
商品名

中国書道作品時代物 旧家整理品
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 36,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長さ約226cm幅約52cm亡祖父のコレクションです多数の虫穴、巻シワ、汚れシミ、などあります。ご購入の際は、十分に画像等をご確認した上で、慎重なご判断をお願い致します。購入後のキャンセルは理由を問わず、一切受け付けておりません。書の形式···掛け軸・掛軸
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