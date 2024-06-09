nct official ペンライト

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商品詳細
NCTOFFICIALFANLIGHTSTICKLIGHT草鈍器ファンライトペンライトスティックライト正規品THEDREAMSHOW2京セラ公演で会場購入し、1度使用しました。単4電池3本で問題なく4パターンに光ることと、Bluetooth接続できることを確認済みです。本体、外箱、収納袋（巾着袋）、取扱説明書のセットで発送いたします。収納袋は台座の下に畳んで梱包します。※電池は抜いての発送※外箱に多少のスレあり※ほぼ新品の状態ですが、1度人の手に渡った物ですので、神経質な方、完全な新品を求める方は購入お控えください。即購入◎値下げ✕本日購入のみ本日発送致します。
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