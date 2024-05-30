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にじさんじ　葛葉　誕生日　2020　アクリルパネル
商品番号 X73187515552
商品名

にじさんじ　葛葉　誕生日　2020　アクリルパネル
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 6,133 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アクリルパネルのみになります。娘がこちらで譲って頂いた物になりますが、断捨離に伴い出品することになりました。譲って頂いてからの状態のまま袋から出さず飾っていましたが、袋は汚れたので新しい物に入れ替えました。飾る時のネジ穴？のところはスレで剥げがあるようですので、画像添付してあります。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming635092.html
http://narcologia.ru/goods/freezer746298.html
http://narcologia.ru/goods/protein283434.html
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