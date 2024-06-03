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Nintendo　ニンテンドーDSlite　ジェットブラック　美品　任天堂
商品番号 V22460705273
商品名

Nintendo　ニンテンドーDSlite　ジェットブラック　美品　任天堂
ブランド名 ニンテンドーDS
特別価格 税込 3,152 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きまして有難う御座います(^^)当日又は翌日発送致します。万が一発送が間に合わない場合は事前にご連絡致します。◯動作確認◯全ボタン確認ソフト読み込みその他細かい点念入りに動作チェックしております。◯オプション◯＋500円で純正充電器おつけ致します。（こちらも中古品となります。）購入前にコメントにてお伝えください。◯購入時注意事項◯こちらの商品はあくまでも中古品です。記載事項以外に細かな傷等ある場合も御座います。状態は個人差がある事をご了承下さい。◯発送について◯アルコール消毒後清掃し極力汚れが無い状態でプチプチ等で丁寧に梱包し発送致します。◯その他事項◯写真の写り方により分かりにくいですが液晶不良は御座いませんのでご安心下さい。画面上下見た感じほとんど傷無く非常に綺麗です。外装部所々傷御座います。本体タッチペンスロットカバーセットになります。何か気になる事が御座いましたらお気軽にコメント頂ければ幸いです^^他にも様々な商品出品しております！良かったらご覧ください^^#たかひ#ds#3ds#ニンテンドー#任天堂#ゲーム#本体#ゲームソフト#動作品
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