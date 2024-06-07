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山本彩 \u0026 FC限定盤 アンド (CD＆DVD)
商品番号 D96867678683
商品名

山本彩 \u0026 FC限定盤 アンド (CD＆DVD)
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 6,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●商品説明●山本彩「\u0026」(FC限定盤)になります。CD、DVDそれぞれ再生確認済みです。ディスク盤面どちらもほぼ傷無しで歌詞カードやブックレット、外箱含め状態は良い方だと思います。中古品になりますので些細にこだわる方はご遠慮ください。●発送方法●らくらくメルカリ便（追跡有り・宅配便による手渡し配送）となります。発送日はご入金確認後の1～2日以内を予定しています。水濡れや破損しないようOPP袋やプチプチに包んで発送致します。
http://narcologia.ru/goods/recuperation9121.html
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