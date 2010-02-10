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ザ・ブルーハーツ
商品番号 T56818956921
商品名

ザ・ブルーハーツ
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 7,200 円
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商品詳細

1stTHEBLUEHEARTS2ndYOUNGANDPRETTY3rdTRAIN-TRAINYOUNGANDPRETTYは、レコード傷なしTHEBLUEHEARTSは、レコード僅かに傷ありTRAIN-TRAINは、レコード　未使用よりの僅かに傷あり外袋は汚れてますが、内袋は綺麗な方です。音は問題なく聞けると思います。気になる部分ありましたら、追加写真掲載しますのでコメントお待ち致します。#ザ・ブルーハーツ#甲本ヒロト#レコード#パンク
http://narcologia.ru/goods/plaque96007.html
http://narcologia.ru/goods/waveform500217.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation52524.html

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