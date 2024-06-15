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商品詳細
文化服装学院教科書一部書き込み有、新品未使用の教科書を求める方ご遠慮ください。中古品ですが、学生さんや独学学習の方のお役に立てばと思います・アパレル染色論・ジャケット・ベスト・スカート・パンツ・服飾造形応用編Ⅰ(高級素材)・ファッションビジネス 基礎編・工業用ミシン・アイロンの基本操作と知識・コート・ケープ・西洋服装史・服飾造形応用編Ⅱ(特殊素材)・wordexcel・服装解剖学ノート・ファッションデザイン画・服飾デザイン全13点セット
http://narcologia.ru/goods/response87142.html
http://narcologia.ru/goods/competitive712881.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic193937.html
文化ファッション大系
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