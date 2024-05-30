ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
フランス百科全書絵引1985年10月初版2刷世界史の学びなおしをしていた時に、中古品を購入したものです。本棚が手狭になってきてしまったのでお譲りすることにしました。歴史的にも、イラストなど描かれる方など、参考文献として。めくっているととても飽きずにずっと見ていられる本だと思います。■本の状態お写真をご覧になってご確認ください。古い本ですが、中はとてもきれいです。・本文は良好です・表紙に焼け、スレ汚れあり・天、小口に汚れあり、除籍本（扉に蔵書印、廃棄印あり）■発送・大型本（約335x255x55mm）です。・宅急便で発送します。■本の内容についてイタリア・モンダドーリ社刊『200年前の技芸と学問』（1983）の日本語版。その原本は、ディドロが中心になって編さんされ、18世紀フランス啓蒙主義の輝かしい金字塔とされる『百科全書』の図版集（補遺を含め全12巻。1762～72,77）。原本ではアルファベット順に配列されているものをテーマ別に5部16章に再編成し、全図版約3,000点を収める。その細密な銅版画は、技術史・社会史の貴重な資料となっている。#本#歴史／世界史
http://narcologia.ru/goods/scissoring450196.html
http://narcologia.ru/goods/displease212131.html
http://narcologia.ru/goods/encourage161372.html
フランス百科全書絵引 【大型本】
フランス百科全書絵引 【大型本】
フランス百科全書絵引 【大型本】
フランス百科全書絵引 【大型本】
フランス百科全書絵引 【大型本】
フランス百科全書絵引 【大型本】
フランス百科全書絵引 【大型本】
フランス百科全書絵引 【大型本】
フランス百科全書絵引 【大型本】
フランス百科全書絵引 【大型本】
フランス百科全書絵引 【大型本】
フランス百科全書絵引 【大型本】
フランス百科全書絵引 【大型本】
http://narcologia.ru/goods/scissoring450196.html
http://narcologia.ru/goods/displease212131.html
http://narcologia.ru/goods/encourage161372.html
フランス百科全書絵引 【大型本】
フランス百科全書絵引 【大型本】
フランス百科全書絵引 【大型本】
フランス百科全書絵引 【大型本】
フランス百科全書絵引 【大型本】
フランス百科全書絵引 【大型本】
フランス百科全書絵引 【大型本】
フランス百科全書絵引 【大型本】
フランス百科全書絵引 【大型本】
フランス百科全書絵引 【大型本】
フランス百科全書絵引 【大型本】
フランス百科全書絵引 【大型本】
フランス百科全書絵引 【大型本】