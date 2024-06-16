PSP 3000 本体 バイブラントブルー

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◆説明◆psp3000のブルーです。本体・純正バッテリーパック・ACアダプター・電源ケーブルのセット。初期化済み。【本体外装】特にイタミはなくアナログパッド・十字キー・各ボタン・音量・塗装剥げともなく問題なく作動します(封印シールも付いてます)。【画面液晶】少しスレはありますがプレイに全く支障はございません。【バッテリーパック】イタミはなく問題なく作動します。【充電器】イタミはなく問題なく充電可能です。状態に関しては個人的主観ですので完璧をお求めの方はご購入はお控え下さい。値引き不可◆配送方法送料無料で発送いたします。◆備考購入前は必ずプロフィールをご確認下さい。他所と併売もしていますので早いもの勝ちでお願い致します。質問がありましたらお気軽にどうぞ。宜しくお願いします。#プレステ#psp#VB#美品#ソニー#ピーエスピイ#ニンテンドー管理No.50BF90